Wurk oan it spoar: wike lang gjin treinen fan Ljouwert nei Akkrum

Yn dy perioade fernijt spoarbehearder ProRail wiksels, it spoar, ballast en in pear oerwegen. Dat betsjut dat treinreizgers de bus brûke moatte, mar ek dat it oare ferkear de oerwegen in bepaalde tiid net brûke kin.

Yn de wykeinen dat it spoar derút leit tusken it hiele stik Ljouwert-Meppel, is dat fan saterdeis 00.00 oere oant moandeis 05.00 oere.