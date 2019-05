Azc Balk mei wer iepen, earste bewenners komme nei alle gedachten takom wike

It azc gie yn oktober ticht. Flak dêrnei waard dúdlik dat it tal asylsikers wer tanimt en dat der ferlet fan opfangromte is. It Centraal Orgaan opvang Asielzoekers frege dêrom oan De Fryske Marren de mooglikheid om de lokaasje yn Balk wer iepen te stellen. De gemeente wol dêroan meiwurkje, mar ynwenners kinne noch wol beswier meitsje.

Salang't de fergunningproseduere noch rint, lit de gemeente it ta dat it azc weriepene wurdt. Dat is wol op eigen risiko foar it COA, sizze boargemaster en wethâlders.