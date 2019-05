HEA! Dragon Force-sile yn Akkrum

Wat kinne we yn it winterskoft dwaan foar ús leden as der net syld wurde kin? Mei dy fraach rûn it bestjoer fan de sylferiening AWS Eendracht út Akkrum om. It waard sile mei Dragon Force-boatsjes, radiografysk bestjoerbere sylskipkes. Yntusken binne der al santich leden dy't sa'n miny-boatsje oanskaft ha en wurde der fanatyk wedstrydsjes mei syld op ôfstân.