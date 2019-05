Socht foar dokumintêre: âlde bylden en foto's fan badpaviljoen Hylpen

Der binne in soad ferhalen en ek âlde bylden en foto's. Der is lykwols ien perioade dêr't hast neat oer te finen is. De perioade yn de jierren '60 en begjin '70. Yn dy perioade wie it paviljoen yn hannen fan Bull en Dirk Verweij. Sy wiene de oprjochters fan Veronica. Yn dy jierren wiene der konserten en letter ek drive-in shows yn it paviljoen. Ferneamde populêre dj's wiene der mei regelmaat en de jeugd fûn it fantastysk.

Foar in dokumentêre oer it badpaviljoen binne wy by Omrop Fryslân op syk nei bylden en foto's fan benammen dy tiid. Mar fansels binne ek oare bylden wolkom.