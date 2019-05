Gymseal Snits wurdt sloopt; soargen oer rûte nei oare lokaasje

De oare seal wurdt op dit stuit brûkt troch twa oare basisskoallen. Mar de gemeente seit dat der genôch romte is foar alle learlingen om dêr te gymnastykjen.

De rûte dy't de bern fan de Simon Havingaskoalle rinne moatte nei de ferfangende gymnastykseal giet wol oer in pear ûnfeilige plakken. Se moatte bygelyks oer in smelle dyk lâns in drokke supermerk. En se moatte in gefaarlik krúspunt oerstekke.

Rûte feilich genôch?

Skoalkoepel Palludara fynt it wol in betingst dat dêr in oplossing foar komt. De koepel hat dêr yntusken kontakt oer hân mei de gemeente. "De ôfdieling ferkear sil yn petear oer de rûte dy't de bern folgje kinne en ek oer de feilichheid", seit Fortuin. "Dan binne we wis dat âlden har dêr gjin soargen oer hoege te meitsjen."