LTO wol dat oerheid hurd yngrypt by 'diere-ekstremisme'

De lânbousektor fielt in 'brede maatskiplike stipe' foar de boerefamylje yn Boxtel. Dochs sizze se dat de soarch en eangst ûnder boeren grut is. Se hawwe minister Carola Schouten frege om by sokke aksjes it fluchrjocht te brûken. Dêrnjonken wolle LTO en POV dat ekonomyske skea foar de ûndernimmers ferhelle wurdt op de dieders.