Fryslân DOK: De Val d'Aran, in foarbyld foar Europa?

Araneesk yn it ûnderwiis

Om dy toeristen fan apparteminten, iten en drinken te foarsjen binne ek in soad Andalusiërs en minsken út oare Europeeske lannen yn de Val d'Aran bedarre. Yn it basisûnderwiis yn de streek - neffens saakkundigen mooglik it bêste fan Spanje - leare de bern lêzen, skriuwen en rekkenjen yn it Araneesk. In eigen Araneeske akademy en ûnderwiistsjinst stypje it ûnderwiis mei wurdboekjes, grammatikaboekjes en allerhanne learmiddels. Mei-inoar leare de bern al op de basisskoalle fiif talen: Araneesk, Katalaansk, Spaansk, Ingelsk en Frânsk.

Skoalle mei acht bern

FryslânDOK bedarret op de skoalle fan it doarpke Gessa. De skoalle hat mei-inoar acht learlingen, dy't in soad persoanlike oandacht krije. Reizgjende ûnderwizers fersoargje it ûnderwiis yn Ingelsk en gymnastyk.