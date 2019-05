Wurksumheden foar nije stasjon Frjentsjer úteinset

Dizze wike is der boaiemûndersyk dien troch ûndersyksburo Bodemvisie út Grou. "Wy sizze altyd: it gebiet is funksjoneel, mar datearre. We hawwe krekt in prachtich moai projekt achter de rêch, Franeker Waddenpoort", fertelt projektlieder Dick Wolbers fan de gemeente Waadhoeke.

Mei dit projekt is de stêd sawol oer de dyk as oer it wetter better berikber wurden. Der binne trije nije brêgen kommen en in soad oanlisplakken by kommen.

"It stasjon freget no ek om oandacht. Oant 1973 hat hjir in moai stasjonsgebou stien. It nije ûntwerp is in nije foarm fan dat âlde gebou."

Der wurdt in soad parkeargelegenheid byboud. "Reden is de problematyk fan de Waadfakânsjegongers. Minsken hawwe ûntdutsen dat se hjir parkearje kinne en op de trein stappe kinne nei de eilannen. De omwenners hawwe dêr lêst fan. Yn it ramt fan it projekt 'binnenstad parkeren' hawwe wy dit meinaam."