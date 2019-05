Festival moat minsken helpe oan baan fan de takomst

It Festival van het Leren duorret in moanne. Doel is om safolle mooglik partijen byinoar te bringen, dy't minsken helpe kinne om harren klear te meitsjen foar de takomst. Dan giet it bygelyks om skoallen en minsken dy't workshops jouwe, mar ek minsken dy't loopbaanadvys jaan kinne.

Spesjaal omtinken is der foar minsken foar wa't dat libben lang leare net fanselssprekkend is. It giet dan bygelyks om minsken dy't muoite ha mei it lêzen en skriuwen of al lange tiid sûnder wurk sitte.

It Festival van het Leren is in inisjatyf fan UNESCO.