Cambuur-trainer Hake takom seizoen nei Jong Utrecht?

Neffens De Telegraaf tekenet Hake foar trije seizoenen by de belofteploech fan FC Utrecht, dy't yn de earste difyzje spilet. Jong Utrecht einige dit seizoen op it njoggentjinde plak.

Hake is noch op syn minst twa wedstriden haadtrainer fan SC Cambuur, dat yn de play-offs striidt om promoasje nei de earedifyzje. Takom snein en woansdei nimt Cambuur it yn de twadde ronde fan de play-offs op tsjin De Graafschap. Nei dit seizoen wurdt Hake by Cambuur opfolge troch Henk de Jong, dy't no noch trainer fan De Graafschap is.

Earder wie Hake trainer fan FC Twente en FC Emmen. Sûnt jannewaris 2018 is er yn tsjinst fan Cambuur.