Henk de Jong: "It fielt oars as tsjin oare klups"

As Cambuur dit wint, binne sy in stik tichterby de earedifyzje. Dat liket De Jong en Van der Heide ek wol goed út te kommen, mar dêr wol Henk de Jong neat fan witte. "Net in sekonde. Sa lang as ik by de Graafschap sit, bin ik dy klup trou en set ik my dêr 100% foar yn."

"En dat snapt elkenien by Cambuur", giet er fierder. "Sy witte ek hoe't de fuotballerij is, hoe't alles is. De minsken by De Graafschap binne sá goed foar my en foar Sandor, dat is gewoan net normaal. As wy der mei De Graafschap yn bliuwe, leverje wy in wrâldprestaasje. Dat gean wy net fuortsmiten."