FIDEO: Brânwacht opskrikt troch eksploazje yn baarnende shovel

In ûntploffing yn in baarnende shovel hat foar spektakulêre bylden soarge. De shovel baarnde tongersdeitemoarn út op de Trekwei by Sibrandahûs. By oankomst fan de brânwacht sloegen de flammen der al út. Se wienen drok dwaande it fjoer út te meitsjen, doe't der ynienen in grutte eksploazje ûntstie.