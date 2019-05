Keunstwurk wrâldferneamde Frank Stella krijt miskien plak oan de Waadseekust

De ferneamde Amerikaanske keunstner Frank Stella hat it ûntwurpen. Al yn 2001 makke hy in begjin mei it wurk, dat bedoeld wie om yn Miami by in stadion pleatst te wurden. Dêrnei soe it yn Cherbourg komme te stean, mar jild wie de spulbrekker.

Plak yn Fryslân?

It soe dêrnei nei de Feriene Steaten om ôfmakke te wurden, mar Joop Mulder fan Sense of Place krige der lucht fan. Hy wol hiel graach dat it keunstwurk in plak yn Fryslân by de Waadkust krijt. Hy is mei de gemeenten Harns en Súdwest-Fryslân yn petear gien en dy binne entûsjast. Neffens wethâlder Hein Kuiken fan Harns fertsjinnet it byld in moai plak. In mooglikheid soe ek noch wêze om it byld by de N31 te pleatsen.

Frank Stella sels fynt it plak oan de Waadsee tige geskikt foar syn keunstwurk. Twa wike lyn wie hy op besite yn Harns en gie er mei Mulder en boargemaster Roel Sluiter fan Harns op lokaasjebesite. Stella fynt Harns in "wonderful" plak en de seedyk dêr't it keunstwurk komme moatte soe, is neffens him in daalders plak.