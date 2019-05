Fytsalvestêdetocht hellet keap- en ferkeapservice offline fanwegen fraude

Earder waard al warskôge foar fraude op de webside. Ek doe liet de organisaasje witte de service offline te heljen as de problemen oanhâlde soenen. Nettsjinsteande de warskôging wurde der dochs noch altyd minsken beneidiele.

It bestjoer fynt de fraude skealik foar it imago fan de stichting. De organisaasje seit it te betreurjen, "maar wij willen niet dat deelnemers die bij ons geregistreerd staan met behulp van onze systemen benadeeld worden."