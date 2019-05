Yn in appartemintekompleks oan de Nijekade yn Ljouwert waard tiisdeitemoarn in man oantroffen yn in portyk. De plysje krige om 8.45 oere hinne in melding. Yn earste ynstânsje waard tocht dat de man ferstoarn wie. Mar nei lange reanimaasje waard er dochs noch mei in hertslach nei it sikehûs brocht.