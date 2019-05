Riedsgearkomste Weststellingwerf ferrint rumoerich

De gemeenteried fan Weststellingwerf prate moandeitejûn oer de plannen foar it gebiet rûnom de Stienwikerwei yn De Blesse. Dy gearkomste ferrûn lykwols net sûnder stjit of slach. It wurdgebrûk by de gearkomste waard op in bepaald stuit sa heftich dat de boargemaster yngripe moast.