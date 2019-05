Jeugdhulp Fryslân pleatst spandoeken op skoallen Weststellingwerf

Der dogge alve skoallen mei yn Weststellingwerf. "We binne bliid dat dizze skoallen meiwurkje wolle en dat de gemeente it belang sjocht fan it finen fan nije pleechâlden." De spandoeken sille sa'n twa wiken hingje bliuwe.

Minsken dy't it nijsgjirrich fine, kinne har oanmelde foar in ynformaasjejûn. De aksje is ek bedoeld om minsken dy't al wat langer mei it idee omrinne en al ris in oanmeldingspakket oanfrege hawwe, oan te trunen om har oan te melden.

Oer de hiele provinsje

Weststellingwerf is net de earste gemeente dêr't kampanje fierd wurdt. "Foarich jier binne we by Achtkarspelen begûn, dêrnei nei Ljouwert, Opsterlân en Hearrenfean."