Twadde Keamer-debat oer de kontenerramp: 'tiid foar konkrete aksje'

"De overkoepelende vraag is of deze ramp als een incident wordt beschouwd of dat het een aanleiding is tot structurele wijzigingen", seit GroenLinks keamerlid Suzanne Kröger. Yn de antwurden fan minister van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat oant no ta, sjocht sy dy ambysje no noch net.

Dus liket de bal no foaral by de Twadde Keamer sels te lizzen as it giet om dy strukturele ferbetteringen In moasje dy't in goeie kâns makket is dy fan it CDA. Dêryn wurdt frege om om de ynset fan frijwilligers by it opromjen better oan te stjoeren.

Kröger fan GroenLinks fynt dat der by dit soarte gefallen flugger opskaald wurde moat. "Je moet het net zo behandelen als een olieramp." Ek moat de ynset fan fiskers better regele wurde sadat sy flugger ynsetten wurde kinne om foar te kommen dat de troep oanspield.