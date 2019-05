Jong Hearrenfean thús hurd ûnderút tsjin Roda-beloften

Nei in goed healoere kamen de Feansters op efterstân troch in eigen doelpunt. Krekt foar it skoft makke Celestin Djim Ndogo de 0-2.

De ploech út Kerkrade kaam ek better út it skoft, want binnen trije minuten stie it 0-3 troch in goal fan Dico Jap Tjong. In healoere foar tiid koene de Feansters noch wat sjen litte, it wie Elton Kusi dy't de 1-3 makke. Dy goal kaam lykwols te let en tsien minuten foar tiid makke Dico Jap Tjong ek noch de 1-4.

Troch it ferlies hellet Roda de Feansters yn op de ranglist fan Poule B fan de foarjierskompetysje. Roda is earste, Hearrenfean stiet mei twa punten minder op it tredde plak.