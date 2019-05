Steuringen brêge by Skûlenboarch lykje oplost

Neffens de minsken dy't oan it wurk binne by de brêge, lykje de problemen no definityf oplost. Net elkenien is dêr wis fan. Ien fan de omwenners seit dat der hast elke moanne wol problemen binne mei de brêge en kin it ferkear der dan net del. "Dan moatte se oant wol fiif kilometer omride of fytse."

Neffens de man ha se nei't de brêge restaurearre is, it net hielendal goed oanpakt en is de brêge yn ûnbalâns rekke. "Ik hoop dat it no foar inoar is, mar ik ha der net sa fertrouwen yn."