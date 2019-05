Wetterskip begûn mei opknappen 'Timpeltsje fan Ids'

De opknapbeurt sels begjint ein dizze moanne, oanlieding binne rustplakken dy't oan de ûnderkant fan it stielen dak sitte. De kommende fjouwer wiken sil al it stielwurk skjinmakke wurde en foarsjoen wurde fan in nije coatinglaach. Ek wurde de tolve stielen pylders dêr't it dak op leit opnij laske. Dêrnei komt de beklaaiïng fan it dak werom: in tachtich ton swiere laach grûn en gers.

Nei de opknapbeurt moat it timpeltsje wer fiifentweintich jier meikinne. It keunstwurk fan Ids Willemsma kaam op de Waadseedyk as oantinken oan it op hichte bringen fan 66 kilometer seedyk. Dat wurk begûn yn 1963 en wie tritich jier letter klear.