'Edukaasjemeter' helpt jongeren yn Fryske Wâlden mei skoaldiploma

De sifers dêr wike ôf fan de lanlike trend dat krekt hieltyd mear jongeren sûnder diploma fan skoalle gean. De gemeenten yn de Fryske Wâlden wurkje ûnder oare mei in 'edukaasjemeter', in test dy't jongeren ynsjoch jout yn har talinten, persoanlike kenmerken en belangstelling foar beroppen. Omdat der dêrtroch foar in mear passende oplieding keazen wurdt, meitsje jongeren dy ek faker ôf.