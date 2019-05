Ferwûne by ûngelok op 'beruchte' krusing Damwâld

It ûngelok barde op de krusing fan de Haadwei mei de Doniawei en de Foarwei. It is in beruchte krusing yn Damwâld. De helptsjinsten wiene gau te plak en ha de fytser behannele en oerbrocht nei it sikehûs. Hoe't it ûngelok krekt barre koe is net bekend.

Krúspunt

Troch de komst fan de Sintrale As binne de krusingen oanpast yn Damwâld. Earder wie dêr in rotonde, mar no is it krúspunt ynrjochte as plein mei peallen yn it midden.

By it meldpunt dat Omrop Fryslân yn april iepensteld hie foar ferkearsûnfeilige situaasjes kamen in protte meldingen oer it krúspunt yn Damwâld binnen. Dy ynformaasje is ek oan de gemeenten stjoerd.