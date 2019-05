Cambuur tiisdei nei Almere foar return: "Uit een ander vaatje tappen"

Oertsjûging

It goeie nijs is dat der, njonken Mous, hast gjin blessueres binne fierder. Hake kin dus mei in fitte groep nei de wedstriid fan tiisdei tawurkje. Nettsjinsteande dat in soad spilers foar it earst play-offs spylje, kin de trainer ûnder de spilers net fernimme dat der ekstra spanning op stiet. "De groep straalde overtuiging uit, ondanks de moeizame wedstrijd van vrijdag. Maar met één goal maken of met één doelpunt verschil winnen, zijn we gewoon door. De afgelopen wedstrijden hebben we laten zien dat we daartoe in staat zijn. Het gaf mij een heel goed gevoel dat de spelers dat uitstraalden."

Wol sil Hake syn spilers bewust meitsje dat it begjin fan de wedstriid better moat. Dat wie freed sawol yn de earste as de twadde helte net goed. "Maar dat is niet het enige", sa seit Hake. "Aan de bal waren we ook onrustig. Ik vind dat wij in positiespel betere wedstrijden hebben gespeeld dan vrijdag. Daar moeten we naar terug. Dat zullen we dinsdag ook beter moeten doen."