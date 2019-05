Plan foar arbeidsmigranten yn Waadhoeke: ekstra húsfêsting yn bûtengebiet

PvdA-Europarlemintariër Agnes Jongerius (PvdA), dy't oan it kampanjefieren is yn Waadhoeke, is bliid mei de wize wêrop't de foarstellen ta stân kaam binne. "Het is super dat mensen vanuit verschillende perspectieven en met verschillende belangen met elkaar aan tafel hebben gezeten", seit se. Jongerius is yn it Europeesk Parlemint spesjalisearre yn problemen mei wurkers oer de grins. Se wol graach witte hoe't soks hjir oplost wurdt.

"Mensen hebben hier niet met hete koppen tegenover elkaar gestaan", seit Jongerius. "Ze hebben samen aan tafel gezeten: de uitzendbureau's, de werkgevers en de mensen die hier wonen. Zij komen nu met een gezamenlijk voorstel, waarvan ik zou zeggen: neem dat heel serieus."

Stipe út Brussel wei

Ut Europa wei kin Waadhoeke eventueel ek op stipe rekkenje. "Brussel heeft middelen beschikbaar voor sociale infrastructuur", fertelt de PvdA-politica. "Het is een werknemersrecht om elders je boterham te verdienen. Brussel wil dat in goede banen leiden." Der binne dus noch wol wat provinsjale en gemeentlike regels dy't de foarstellen yn it paad steane. "Ik ken de mensen hier nu, we houden contact", seit Jongerius ta. "Bijvoorbeeld als het een kwestie is van regels die weg moeten of om fondsen beschikbaar te stellen."