Young Leaders rolmodellen foar jongerein yn doarpen

In nije groep Young Leaders yn Eaststellingwerf krige nei tsien workshops in sertifikaat. By dit pedagogysk aktivearinsprogramma moasten se sels ek in aktiviteit organisearje. Sneon wie de earste: in sportdei en in feest yn Easterwâlde.

Mei it Young Leaders-projekt tinkt de gemeente Eaststellingwerf oerlêst fan jongeren foar te kommen. Mar ek dat har talint ûntwikkelet en dat der wat te dwaan is yn de doarpen foar jongeren.