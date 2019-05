Ballonfarder liicht oer eigen gewicht en krijt dikke boete

Dêrmei gie de balonfarder neffens de offisier fan justysje mear as hûndert kear de loft yn. De man sels seit dat it mar 45 kear wie. Neist de boete hat de man ek in wurkstraf fan 80 oeren oplein krigen. Earder krige er al in boete om't er te leech fleach. Yntusken is de man ôffallen en hat er wol in jildige medyske ferklearring.