Skipfeart hat lêst fan stikkenriden slachboom yn Ofslútdyk

It is neffens Rykswettersteat net dúdlik wêrom't de frachtweinsjauffeur de slachboom oer de holle seach. De reparaasje sil nei alle gedachten in dei duorje. Troch it ûngelok ûntstie der moandeitemoarn in koarte file op de Ofslútdyk. De dyk is yntusken wer iepen.