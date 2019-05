Bysûndere plantesoart fûn op Skiermûntseach

Leden fan de feriening foar fjildbiology Herbarium Frisicum hawwe snein by in syktocht nei de moerashynsteblommen op Skiermûntseach tafalligerwize in unike plantesoart ûntdutsen. It giet om de saneamde bûnte hynsteblom, ek wol bekend as de Taraxacum Euryphyllum.