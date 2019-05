Gert-Anne van der Bos oer oerwinning: "It giet wer in bytsje as fanâlds"

Van der Bos spile in sterke finale en seach ek Tjisse Steenstra goed opslaan: "Wy slaan beide gewoan hiel ûntspannen en lekker op. En it rôlet der wol lekker út." De ôfrûne twa jierren woe der noch wolris te folle spanning op Van der Bos stean. "Oars siet der miskien wolris in bytsje druk op. Foarich jier of it jier dêrfoar ha je in seizoen en dan slagget it allegear krekt net." Mar dit seizoen hat Van der Bos der noch gjin lêst fan. "No sitte je lekker yn je fel, lekker rêstich, en giet it wer in bytsje as fanâlds."

Hoekstra tefreden mei twadde priis

Allard Hoekstra pakte mei Thomas van Zuiden en Jelte-Pieter Dijkstra de twadde priis. Sjoen de omstannichheden wie Hoekstra tefreden mei it twadde plak. "Je wolle winne natuerlik, mar earste omloop koene we der ek al lang ôf, en de twadde wie ek pittich. Dus úteinlik is it wol in moai twadde priiske sa. Mei Jelte-Pieter as nije opslagger derby. Dan binne je wol tefreden."