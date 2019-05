Tûzenen posters mei #doeslief by SC Hearrenfean: "Dêr wie it ús om te dwaan"

Hunneman en Miedema hawwe harren nocht fan de negativiteit om de klup hinne. En dêrom leine der juster tûzenen posters yn it Abe Lenstrastadion mei de tekst, dy't ek brûkt wurdt yn de SIRE-reklames. "Ik tink dat hiel folle minsken de poster omheech holden ha", fertelt Miedema. "Dêr wie it ús om te dwaan, want wy wolle foarút."

De aksje wie yn de tweintichste minút, omdat 1920 it oprjochtingsjier fan de klup is. De inisjatyfnimmers, dy't der twaenheal oere oer diene om alle posters klear te lizzen, hoopje dat de sfear om de klup hinne no wer wat better wurdt. "We moatte posityf foarút. Mei-inoar, yn it belang fan de klup. Ik tink dat dizze aksje goed paste by de kearnwearden fan ús moaie klup."