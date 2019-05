Bedriuwen stipe om eigen terreinen 'grien' te meitsjen

Camping It Wiid fan Earnewâld, de Windgroep út Drachten en Jelle Bijlsma BV út Gytsjerk waarden de earste trije bedriuwen dy't ekonomyske stipe krigen foar in projekt. In ekologysk advysburo fan De Gordyk sil se dêrby helpe.

Earder dit jier organisearre Ynnatura al in sympoasium oer bioferskaat op bedriuweterreinen, yn gearwurking mei It Fryske Gea, de Fryske Miljeufederaasje en de gemeente Ljouwert.