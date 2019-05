Hearrenfeanspilers nimme ôfskied: "Dat doet wat met je"

Tocht wurdt dat PSV Lammers nei dit seizoen werom ha wol, mar sa fier is it neffens Lammers noch net. "De eerste gesprekken met PSV moeten nog beginnen. Volgende week gaan we praten. Dan weten we hoe we er allebei tegenaan kijken."

Lammers wol fan PSV witte wêr't er takom seizoen oan ta is. "Voor mij is het belangrijk om te weten wat voor rol ik zou krijgen bij PSV. We moeten kijken of we een beetje op dezelfde hoogte zitten. Als ik een belangrijke rol in het team krijg, dan zou ik graag voor PSV spelen."