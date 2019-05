LDODK no al wis fan heale finale yn fjildkuorbal

De kuorballers fan LDODK binne, mei noch trije wedstriden te spyljen, al wis fan de krúsfinalen yn it fjildkuorbal. De Gordyksters wûnen snein mei 28-16 op besite by AW/DTV út Amsterdam. Om't konkurrint Fortuna ferlear, is LDODK wis fan in plak by de earste twa yn de Eareklasse A.