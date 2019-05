Spiler fan it jier Michel Vlap: "Us Vlappie acht miljoen waard, dat is even wennen"

Wat de takomst bringt foar de 21-jierrige Vlap, wit er sels ek noch net. "Ik wil het maximale uit mezelf halen. Ik weet nog niet waar het eindigt, maar ik geniet er elke dag van om hier te mogen voetballen. Natuurlijk zijn er gesprekken en is er nu een vraagprijs. Maar verder weet ik het ook niet. Ik houd me er ook niet mee bezig. Ik vind het wel interessant, want er komt wel eens iets voorbij. Maar ik probeer dat gewoon na het seizoen te doen."

Dy fraachpriis dêr't Vlap it oer hat, is acht miljoen euro. "Het is zo snel gegaan. Ik vind het wel bizar dat er nu zo'n vraagprijs op m'n hoofd hangt: 'ús Vlappie' die acht miljoen waard is, dat is even wennen", laket er.