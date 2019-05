Spilers út binnen- en bûtenlân op pitch & putt-toernoai yn Ljouwert

Pitch & putt wurdt spile op in golfbaan mei achttjin holes mei in maksimale lingte fan 70 meter. Neffens Huug Molendijk, ien fan de organisatoaren fan it toernoai op de baan yn Suderbuorren, is de sport krekt sa aardich en krekt sa dreech as golf.

Grut ferskil mei it grutte golf is dat elkenien deroan meidwaan kin. Der hoege gjin eksamens ôflein te wurden, sa as by it grutte golf.

De feriening yn Ljouwert hat op it stuit sa'n 50 leden, mar soe graach wat groeie wolle.