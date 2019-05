Van der Bos en dy winne yn Stiens ek twadde frijeformaasjepartij

Yn de finale naam it partoer fan Van der Bos in foarsprong fan 2-0. Dêrnei miste Van der Bos it perk by in efterstân fan 6-4 yn it earst, wêrtroch't Dijkstra en dy har earste buordsje pakten. Van der Bos makke it dêrnei lykwols goed mei in pear sitballen. Dêrtroch waard it earst 3-1 en letter 4-1. Mei in boppeslach fan Steenstra waard it sels 5-1.

Even kaam it partoer fan Dijkstra noch werom, nei't Steenstra de bal kwea sloech op 6-2 efter yn it earst. Op 4-6 yn it earst dêrnei sloech Steenstra de bal bûten, wêrtroch't it sels 5-3 waard.

Van der Bos naam syn partoer dêrnei oan de hân troch knap op te slaan. Earst twong er Hoekstra twa in kweaslach, dêrnei waard it mei in sitbal 4-0. Even letter, op skjinne seis passearre Triemstra de keats, wêrmei't der oerwinning wie.