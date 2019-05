SC Hearrenfean wint yn lêste thúswedstriid fan degradant NAC

Sûnder Schaars waard it in teloarstellende earste helte. Michel Vlap wie nei tweintich minuten de earste dy't echt ticht by in treffer wie. Syn kopbal gie krekt oer de goal fan Benjamin van Leer. Yn dyselde minút giene tûzenen lytse posters omheech mei de tekst #doeslief, in inisjatyf fan twa supporters.

Kânskes foar NAC

It spul waard der dêrnei net better op. NAC krige sels kânskes. Daniel Høegh koe krekt foarkomme dat Rosheuvel gefaarlik waard, Hahn pakte in skot fan El Allouchi en Lundqvist koe krekt net by in foarset fan Leigh.

Pas yn it lêste kertier foar it skoft liet Hearrenfean wer ris wat sjen. In skot fan Mitchell van Bergen einige yn 'e hannen fan Van Leer. Pelle van Amersfoort wie it tichtste by in goal: Koch koe syn kopbal noch krekt foar de line fuort helje.