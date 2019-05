Kultuerman Lieuwe Toren nimt ôfskied en wurdt beneamd ta Ridder

Toren wie fan 2006 oant 2018 ek direkteur fan de Stichting Ritmyk, Sintrum foar de Keunst Fryslân. Dy stichting fersoarge it muzykûnderwiis yn sân gemeenten yn Fryslân. Doe't it min gie mei dy stichting, yntegrearre Toren Ritmyk yn de Stichting Cultuur Kwartier Sneek. Yn 2009 waard poppoadium Het Bolwerk ek yn it CKS yntegrearre.

Sûnt 2012 is Toren direkteur fan it CKS. Hy hat it keunstensintrum profesjonalisearre en foarmjûn oan it kultueroanbod en -ûnderwiis yn de regio. Yn 2018 organisearre it CKS it European Youth Music Festival yn Snits. Oan dit festival, 'At the Watergate', diene goed 6.000 jonge musisy út hiel Europa mei.

European Music School Union

Neist syn wurksumens yn Snits wie Toren fan 2002 oant 2008 lanlik aktyf as mei-oprjochter en bestjoerslid fan Cultuurconnectie, de brânsjorganisaasje foar kultueredukaasje, amateurkeunst en folksuniversiteitswurk. Hy wie ferantwurdlik foar de portefúlje Ynternasjonalisearring en fertsjintwurdige de organisaasje yn de European Music School Union.

Yn dy perioade wie hy ek foarsitter fan de Nederlânske delegaasje fan it International Music Seminar, dat de kwaliteit fan it muzykûnderwiis yn de Benelux en parten fan Dútslân befoarderet.

Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau

Toren hat dus in tige bysûndere bydrage levere oan it fuortbestean en it karakter fan it kultuerûnderwiis yn Fryslân. Dêrom waard besletten him te beneamen ta Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau.