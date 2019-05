Maarten van der Weijden makket nachtlike oefentocht oer de Iselmar

Van der Weijden sette sneontejûn ôf yn de haven fan Medemblik yn Noard-Hollân foar in oefentocht nei Starum en wer werom. Troch de weachslach moast de swimmer in stikje omswimme. Mar op de weromwei hie Van der Weijden de wyn yn 'e rêch en naam de weachslach ek ôf.

By oankomst yn Starum waard hy tajûge troch inkelde tsientallen minsken dy't him opwachte hiene.

Alvestêdetocht

Van der Weijden die de oefenswimtocht yn tarissing op syn plan om op 'e nij te besykjen de Alvestêdetocht te swimmen kommende simmer. Hy woe sjen benammen hoe't it útpakke soe as hy de nacht yn hiel kâld wetter trochbringt. Ek waard der oefene mei syn nije pak en syn iten.

Yn Starum waard der in rêdingsflot yn it wetter smiten dat himsels opblaast. Dat wurdt mooglik brûkt as sliepplak foar Van der Weijden by de Alvestêdetocht. Doe't Van der Weijden yn it flot lei, waard der in sliepferske foar him songen troch omstanners.

Temperatuer

Syn lichemstemperatuer wie mei 37 graden en heger normaal. De wettertemperatuer fan de Iselmar leit rûn de 12 graden.