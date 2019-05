Nyck de Vries fiifde by Formule 2-race yn Barcelona

De Vries kwalifisearre him as fjirde foar de wedstriid. Troch pitstops fan de konkurrinsje kaam er in pear kear oan kop, mar hy wie net by steat om dat fol te hâlden. Yn de lêste rondes sakke De Vries sels noch ôf nei it fiifde plak.

De Vries stiet fjirde yn it klassemint fan de Formule 2. Snein is de twadde race fan it wykein.