FIDEO: Tûzenen minsken genietsje yn Lauwerseach fan garnalen en rêdingsboaten

Yn Lauwerseach wie it sneon de dei fan de garnaal, en ek de iepen dei fan de Keningklike Nederlânske Rêddingsmaatskippij KNRM.

Ferline jier wiene der neffens de organisaasje sa'n 30 tûzen besikers. Dit jier wiene der minder, nei skatting om ende by 23 tûzen. De organisaasje hat gjin ferklearring foar it ferskil.

Garnalefiskers ha it swier

Foar de garnalefiskers is it dit jier allegearre ek wat minder. Nei in pear jier fan hege prizen, oant wol tsien euro de kilo, sit de klad der no yn. Troch it moaie waar wienen der ferline jier in soad garnalen.

De garnalepriis is no flink sakke, nei sels minder as trije euro op dit stuit, en de pakhûzen sitte fol.