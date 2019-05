Swimplak yn Wurdum "is in foarbyld fan wat in doarp foar mekoar krije kin"

De Wirdumerbaai is in ynisjatyf fan in groep swimmers út Wurdum en Swichum dy't it hiele jier troch swimme yn it (iis)wetter fan de Wurdumerfeart. Yn de simmer sykje ek in soad jongeren dêr ferkuolling yn it wetter. Sa ûntstie in jier lyn it idee foar in natuurlik rekreative wetterkant dêr't minsken maklik yn en út it wetter komme kinne.

De Wirdumerbaai waard iepene troch wethâlder Hein de Haan fan de gemeente Ljouwert. Hy fynt it in moai ynisjatyf, en in foarbyld fan wat in doarp foar mekoar krije kin.