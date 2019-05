Oersjoch: Wat ferfierde de MSC Zoe yn de nacht fan de kontenerramp?

Unbekende landing

Der wiene 489 konteners op it skip dêr't net fan bekend is wat der yn siet. Op de list mei lading stiet dan net mear as in '0'. Dan 182 kontener dy't wol in omskriuwing hiene, koene sjoernalisten fan Omrop Fryslân en RTV Noord net achterhelje wat dy omskriuwing betsjutte.

Gemyske produkten

Op it skip stiene 736 konteners dêr't gemikaliën yn sieten. By mear as de helte dêrfan, 412 konteners, is net spesifisearre om watfoar stoffen it giet. Rykswettersteat wol oars neat sizze as dat it om 'chemical products' giet.

By de konteners dêr't wol fan bekend is watfoar gemyske lading oft der yn sit, wurdt dat faak mar summier melden. Dêrtroch is it lestich om yn te skatten hoe slim oft de gefolgen wêze kinne, seit Jan Apotheker. Hy is gemikus.