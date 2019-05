Projekt moat 3x3 basketbal op de kaart sette yn Fryslân

By 3x3 basketbal, sa't de namme al seit, spylje twa teams fan trije tsjin mekoar. Oars as by 5x5 basketbal spylje se op de helte fan in basketbalfjild en brûke se mar ien basket. 3x3 basketbal is folle flugger as 5x5. As it iene team in punt makket, mei it oare team fuort trochgean mei de wedstriid.

Mear bekendheid

Om de sport bekender te meitsjen, sille bern fan de Basketbalskoalle faker oan 3x3 dwaan. Dêrneist wurde der 'clinics' jûn op basis- en middelbere skoallen. Ek komt der in spesjaal programma foar bern út húshâldings mei in lytse beurs. Boppedat komt der in oplieding foar jongerein, sadat se sels aktiviteiten organisearje kinne yn harren eigen buert.