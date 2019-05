Follybalster Hester Jasper ferruilet Snits foar Suhl

Hester hie earder al oanjûn dat se mear traine woe. "De Duitse competitie is een hele mooi competitie voor na de Nederlandse. Je kunt daar twee keer op een dag trainen en je volgt een professioneel programma", fertelt Jasper. "Bij de topclubs is het niveau heel hoog. Dat je daar tegen mag spelen, is echt leuk. Suhl is middenmoot, dus dat is een mooi opstapje voor mij."

Sus Marrit Jasper spilet no yn Aken, mar har earste klup wie ek Suhl. "Ze vertelde dat het een super leuke club is, met hele leuke fans en een hele mooie sfeer in de hal."