"Emoasjes rûnen heech op nei ynsidint mei flechtelingen yn Jorwert"

Gefoel fan ûnmacht

It barren ropt in soad reaksje op yn Jorwert. Der wie yn it doarp in gefoel fan ûnmacht en ûnleauwen. Minsken fregen harren ôf hoe't dit no barre koe, leit Van der Sande út. En no't de situaasje in bytsje kalmearre is, binne se foaral dwaande mei: hoe no fierder.

In groep yn it doarp is by inoar kommen en ha wat ideeën útwiksele. Wêr't oer sprutsen is, wol Van der Sande net safolle oer sizze. "In een conflictsituatie kun je het beste met elkaar in gesprek gaan en die richting gaat het op. Dit soort processen is gevoelig. Hoe minder invloed van buitenaf, hoe beter het is."

Alternative wenromte

Nei it ynsidint, wêrby't de famylje bedrige waard mei in mes, kundige de famylje oan te ferhúzjen. De gemeente hat oanjûn dat se de famylje dêrby stipet. Foar safier't Van der Sande wit, is dy situaasje net feroare. De gemeente is op 'e syk nei alternative wenromte foar de famylje, mar dat is noch net sa maklik.

Der waard sein dat de oanlieding foar it ynsidint ek út rasistyske motiven bestiet. Mar Van der Sande hat mear it gefoel dat it ynsidint mei emoasje te krijen hie, dan mei rasisme. "De samenleving verhardt op een aantal punten, maar je kunt niet zeggen dat er echt sprake is van hard racisme."

Hiel lestich

Van der Sande fynt de situaasje hiel lestich. Doe't hy him oanmelde foar it Doarpsnut hie hy ferwachte dat er him benammen mei de weryndieling fan Littenseradiel en Ljouwert bemuoie soe. Doe kaam dizze situaasje der yn ien kear. "Het is heel lastig om hiermee om te gaan. In eerste instantie naar de familie toe, omdat je het het gevoel voor veiligheid terug te geven. Gelukkig merk je ook dat je in zo'n situatie niet alleen staat in het dorp."

Dochs bliuwt it manoeuvrearjen foar de foarsitter fan Doarpsnut. "Zo'n situatie telt alleen maar verliezers", beslút Van der Sande.