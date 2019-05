Aldebiltsylster ferlottet op 'e nij in hûs foar goed doel

Polstra fûn it tige spannend om op 'e nij wer in lotterij te organisearjen. "Yntusken binne de earste 500 lotten alwer ferkocht. Der binne 33.000 lotten. We hawwe de lotpriis dit kear omleech dien."

Neffens him moat der wol in soad tiid stutsen wurde yn it sliten fan de lotten. "De lotten ferkeapje har net fansels. Je sille der echt ferskriklik achteroan moatte. Dêr sille wy alles oan dwaan. Mei ús allen sille we der foar soargje dat dit ek wer in sukses wurdt."

In miljoen

It fakânsjehûs yn Drinte is fan ien fan de âlden fan de klupleden. Dy hawwe it beskikber steld foar de lotterij. As de lotterij goed ferrint, krije sy gewoan in keapsom.

Polstra hopet in miljoen euro op te heljen. "Dêrfan moat yn elts gefal de helte nei de Acro Academy. Dêrmei hoopje se harren eigen akkommodaasje te keapjen. Dat is wat my oanbelanget in hiel moai doel."