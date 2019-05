SC Cambuur komt yn eigen hûs net fierder as lykspul tsjin Almere City

Krekt foar de wedstriid krige Cambuur in tsjinslach te ferwurkjen. Nei de warming-up die bliken dat keeper Xavier Mous dochs net fit genôch wie, Pieter Bos krige dêrom op it lêste momint te hearren dat hy yn de basis stie.

Flater fan Bos

It earste kertier gie it spul op en del, mar nei 16 minuten wie it de ploech út Almere dy't op foarsprong kaam. In ôfswaaide korner kaam foar de fuotten fan Anwar Bensabouh dy't gelyk úthelle. It skot like hâldber, mar keeper Pieter Bos beoardiele it skot ferkeard en sa einige it mei in stuit yn it goal fan de Ljouwerters.

Net folle letter tocht SC Cambuur in strafskop te krijen. Skiedsrjochter Allard Lindhout like nei de strafskopstip te wizen nei't Van Wermeskerken nei de grûn gie, mar Lindhout blike net mear as in doeltraap oan te jaan.