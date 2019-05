Maarten van der Weijden oefenet yn Iselmar foar twadde Alvestêdetocht

Van der Weijden fertelde freed yn it telefyzjeprogramma M. oer syn oefentocht. Hy wurdt dêrby yn 'e gaten hâlden troch dokters. Yn it programma melde Van der Weijden ek dat er in spesjaal pak oanskaft hat, dat as it goed is gjin wetter troch lit.

Van der Weijden swimt syn twadde Alvestêdetocht fanôf 21 juny. By syn earste tocht yn 2018 helle er de finish net, wol brocht er fiif miljoen euro byelkoar foar de striid tsjin kanker.